Vou fazer o Reino Unido grande novamente, diz Johnson sobre Brexit, ecoando Trump

Novo primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, durante discurso ao parlamento 25/07/2019 Reuters TV/via REUTERS

LONDRES (Reuters) - Boris Johnson prometeu nesta quinta-feira que o Brexit tornará o Reino Unido o melhor lugar do mundo, ecoando a retórica patriótica do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em seu discurso inaugural como primeiro-ministro diante do parlamento.

Johnson, que foi saudado por Trump como sua versão britânica, prometeu fechar um novo acordo de divórcio com a União Europeia e energizar a quinta maior economia do mundo, depois do que ele considera como um melancólico mandato de Theresa May.

Ao entrar em Downing Street na quarta-feira, Johnson preparou o Reino Unido para um confronto com a UE, prometendo negociar um novo acordo do Brexit e ameaçando que, se o bloco se recusar, ele vai tirar o país da UE sem um acordo em 31 de outubro.

“Nossa missão é entregar o Brexit em 31 de outubro com o propósito de unir e reenergizar nosso grande Reino Unido e fazer deste país o melhor lugar do mundo”, disse Johnson ao parlamento em seu primeiro discurso como primeiro-ministro.

Ele disse que não estava sendo exagerado e afirmou que o Reino Unido poderá ser a economia mais próspera da Europa até 2050, um feito que significaria superar a França e a Alemanha.