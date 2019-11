Candidato conservador tem pequena vantagem em eleição no Uruguai, mas disputa acirrada adia resultado

Apoiadores de Luis Lacalle Pou aguardam divulgação de resultado da eleição 24/11/2019 REUTERS/Mariana Greif

MONTEVIDÉU (Reuters) - O candidato conservador Luis Lacalle Pou tinha uma ligeira vantagem na apuração das eleições presidenciais do Uruguai contra o concorrente do partido governista de centro-esquerda, mas a pequena diferença provocou um adiamento da divulgação dos resultados definitivos.

Com cerca de 99,4% dos locais de votação com os votos apurados, Lacalle Pou, do Partido Nacional, tinha 48,74% dos votos, frente a 47,48% de Daniel Martínez, da governista Frente Ampla, segundo dados oficiais.

Lacalle Pou disse após a meia-noite, em discurso para seguidores, que iria esperar para proclamar a vitória e que o resultado acirrado significa que ambos os partidos terão que colaborar no futuro.

“Formalmente saberemos em poucos dias”, disse Lacalle Pou, acrescentando, porém, que no ponto de vista dele, “o resultado é irreversível”.

Mais cedo, Martínez havia dito que era necessário esperar para saber o resultado final, diante de seguidores com bandeiras uruguaias.

A diferença mais acirrada do que o esperado significa que o resultado final pode demorar até quinta ou sexta da próxima semana, disse a jornalistas o presidente da Corte Eleitoral, José Arocena.