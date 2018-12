China advierte a Canadá de que habrá consecuencias si no libera a la ejecutiva de Huawei

En la imagen, representantes de diversos medios en las puertas del tribunal superior que tramita el caso contra la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, en Vancouver, Canadá, el 7 de diciembre de 2018. REUTERS/David Ryder

BEIJING (Reuters) - El Ministerio de Asuntos Exteriores de China instó a Canadá a liberar de inmediato a la responsable de finanzas de Huawei Technologies Co Ltd el sábado bajo la amenaza de que habrá consecuencias si no lo hace.

El ministerio dijo en una declaración que el viceministro de Relaciones Exteriores, Le Yucheng, había emitido la advertencia al embajador de Canadá en Beijing, instándolo a presentar una “fuerte protesta”.

Meng Wanzhou, directora financiera global de Huawei, fue arrestada en Canadá el 1 de diciembre y se enfrenta a la extradición a Estados Unidos, que alega que ocultó los vínculos de su compañía con una firma que intentó vender equipos a Irán a pesar de las sanciones internacionales.

La ejecutiva es también la hija del fundador de Huawei.

Información de Ben Blanchard; Editado por Alexander Smith; Traducido por Carlos Ruano en la redacción en Madrid