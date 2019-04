Tempestades perigosas e possíveis tornados ameaçam região sul dos EUA

(Reuters) - Tempestades elétricas severas que podem produzir tornados, ventos perigosos e granizo atingirão neste sábado uma parte do sul dos Estados Unidos que engloba do leste do Texas ao Mississippi, disseram meteorologistas.

O Serviço Nacional de Clima emitiu neste sábado alertas de risco elevado de clima severo para partes do Texas, Louisiana, sul do Arkansas, Mississippi e oeste do Alabama.

Bob Oravec, meteorologista no Centro de Previsões Climáticas do serviço, disse que a agência raramente emite alertas de risco tão altos — nível quatro em uma escala de cinco, significando que tempestades intensas, generalizadas e de longa duração são prováveis.

“Isso enfatiza o nível de ameaça”, disse Oravec.

Partes do Texas e Louisiana estavam sob fortes chuvas no início deste sábado. No Texas, o serviço previa rajadas de vento de até 113 quilômetros por hora e chuva de granizo com pedras de até 5 centímetros de diâmetro.

Oravec disse que as tempestades devem continuar noite adentro antes de se deslocarem para o leste até a manhã de domingo, onde atingirão o Vale de Ohio e o sudeste.

“A pior parte será entre esta manhã e esta noite”, acrescentou ele. “Depois disso, deve começar a perder força ao se mover para o leste”.

Por Gina Cherelus, em Nova York