Presidente de painel da Câmara dos EUA dá até 23/4 para Receita entregar declarações fiscais de Trump

WASHINGTON (Reuters) - O presidente democrata do Comitê de Meios e Recursos da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos estabeleceu neste sábado um novo prazo até 23 de abril para a Receita Federal atender ao seu pedido de seis anos de declarações fiscais pessoais e comerciais do presidente norte-americano, Donald Trump.

Em uma carta ao comissário da Receita Federal (chamado de Internal Revenue Service nos EUA) Charles Rettig, o presidente do Comitê de Meios e Recursos, Richard Neal, disse que o não-cumprimento do prazo pela agência fiscal será interpretado como uma negação de seu pedido. O governo Trump já deixou de cumprir um prazo anterior, de 10 de abril, estabelecido por Neal.

Democratas querem analisar os impostos de Trump como parte de suas investigações sobre possíveis conflitos de interesse representados por sua posse contínua de extensos interesses comerciais, ao mesmo tempo em que ele serve ao público como presidente.

Trump rompeu com um precedente de décadas ao se recusar a divulgar suas declarações fiscais como candidato à Presidência em 2016 e continua a fazê-lo como presidente, alegando que suas declarações estão sob auditoria da Receita Federal.

Neal, um democrata do Estado do Massachusetts, é o único deputado autorizado a exigir dados de contribuintes do Tesouro, que supervisiona a Receita Federal. A lei diz simplesmente que o Tesouro “deve fornecer” tais dados quando solicitados. Mas a Casa Branca disse que os documentos nunca serão entregues a democratas.

