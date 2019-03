Legisladores estadounidenses esperan detalles del informe de Mueller sobre Rusia

WASHINGTON (Reuters) - Los legisladores estadounidenses esperan el domingo obtener detalles de un informe confidencial sobre una investigación en relación con la intromisión rusa en las elecciones de 2016 que ha oscurecido el mandato del presidente Donald Trump y planteado dudas sobre una posible colusión entre la campaña republicana y Moscú.

Equipos de televisión están listos el día después de que el Asesor Especial Robert Mueller entregase su informe sobre el papel de Rusia en las elecciones de los EE. UU. de 2016 en Washington, EE. UU., el 23 de marzo de 2019. REUTERS/Joshua Roberts

Se esperaba que el fiscal general William Barr entregara al Congreso y al público un resumen del informe del abogado especial Robert Mueller, quien realizó una investigación de 22 meses en Rusia.

Barr, principal autoridad de fiscalización de Estados Unidos, pasó nueve horas el sábado estudiando el informe. Dijo que esperaba entregar un resumen de sus “conclusiones principales” para el fin de semana.

Inicialmente parecía haber buenas noticias para Trump y su círculo cercano, ya que Mueller no presentó ninguna nueva acusación cuando entregó el informe a Barr el viernes.

Eso indica que podría no haber más cargos criminales contra los socios de Trump sobre si la campaña del presidente conspiró con Rusia para ayudar a asegurar la victoria sorpresa del hombre de negocios republicano contra la demócrata Hillary Clinton.

No se supo de inmediato nada sobre el contenido del informe de Mueller sobre otra línea de investigación: si Trump cometió obstrucción a la justicia para obstaculizar la investigación mediante actos como el despido del entonces director del FBI, James Comey, en 2017.

Mueller presentó cargos contra 34 personas y tres empresas durante su investigación, con peticiones de prisión para algunos de los ex asesores de Trump, como el ex presidente de campaña Paul Manafort y su ex abogado personal Michael Cohen.

Sin embargo, ninguno de esos cargos está directamente relacionado con la cuestión de la colusión entre la campaña y Moscú. Mueller, ex director del FBI, no entrevistó a Trump en persona para su investigación. A cambio, Trump envió respuestas por escrito a algunas de las preguntas sobre supuestos contactos con Rusia.

Las agencias de inteligencia de EE. UU. concluyeron poco antes de que Trump asumiera el cargo en enero de 2017 que Moscú se había entrometido en las elecciones con una campaña de piratería de correos electrónicos y propaganda online destinada a sembrar la discordia en los Estados Unidos, perjudicar a Clinton y ayudar a Trump.

LA TRANQUILIDAD DE TRUMP

En la localidad de Mar-a-Lago, en Florida, Trump permaneció inusualmente silencioso acerca de la finalización de la investigación.

Con frecuencia ha ridiculizado el trabajo de Mueller calificándolo como una “cacería de brujas” y ha negado tanto que hubiese colaborado con Moscú como obstruido la justicia. Rusia dice que no interfirió en la elección.

El portavoz Hogan Gidley dijo a los reporteros de la Casa Blanca que todavía no ha recibido información sobre el informe de Mueller.

El presidente no participó en eventos públicos el sábado y jugó al golf con el músico Kid Rock.

Los demócratas de la Cámara de Representantes han pedido la publicación del informe completo de Mueller, así como otros documentos que respaldan sus conclusiones, y han amenazado con emitir citaciones si es necesario.

Trump y su equipo aún enfrentan riesgos legales incluso si el informe no concluye la comisión de crímenes, y los demócratas del Congreso prometieron el sábado seguir investigando sus actividades.

Los negocios de Trump, su organización benéfica y la operación de transición presidencial siguen bajo investigación, dijo el senador Chris Coons, miembro del Comité Judicial del Senado.

Otros fiscales han trabajado en aspectos de la investigación de Mueller, en particular la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, que investiga las prácticas comerciales y las transacciones financieras de Trump.

Bajo las regulaciones del Departamento de Justicia, Barr está facultado para decidir hasta qué punto divulgar públicamente el informe Mueller. Es una persona nombrada por Trump que asumió el cargo en febrero después de que el presidente despidiera a su antecesor, Jeff Sessions.

Barr, que anteriormente ejerció como fiscal general a principios de la década de 1990 bajo el mandato del presidente George HW Bush, dijo a los legisladores el viernes que está “comprometido con la mayor transparencia posible”.

Información de Andy Sullivan y Sarah N. Lynch en Washington; Informacoión adicional de Roberta Rampton en West Palm Beach, Florida; David Morgan, Makini Brice, Karen Freifeld, Susan Cornwell y Pete Schroeder in Washington; Escrito porAlistair Bell; Editado por Daniel Wallis y Sandra Maler; Traducido al español por Carlos Ruano