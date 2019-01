Sindicato diz que pediu à Vale mudança em local de instalações em Brumadinho

Trabalhadores preparam local para enterro de vítimas de colapso de barragem em Brumadinho 29/1/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRUMADINHO (Reuters) - O sindicato que representa trabalhadores de mineração de Brumadinho afirmou nesta terça-feira que pediu à Vale “há pelo menos dois anos” mudança de local das instalações administrativas e do refeitório atingidos pela avalanche de lama do rompimento da barragem.

“Em reunião, representantes da Vale disseram que existia um projeto pronto para a transferência, o que não ocorreu a tempo de evitar essa tragédia”, acrescentou a nota, assinada pelo Sindicato Metabase de Brumadinho e Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de Minas Gerais.

“Medidas judiciais coletivas deverão ser impetradas em harmonia com a atuação do Ministério Público do Trabalho, que já impetrou Ação Civil Pública”, acrescentou o comunicado.

Com o rompimento da barragem, dezenas morreram e centenas de pessoas ainda estão desaparecidas. Em sua maioria, os desaparecidos são funcionários da Vale.

A Vale não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Por Gram Slattery