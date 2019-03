Após cisão de negócios, Avon considera acordo para unificar companhia, diz WSJ

21/06/2013 REUTERS/Brendan McDermid

(Reuters) - A fabricante de cosméticos Avon Products, que passou por uma cisão três anos atrás, considera um acordo que colocaria a unificaria novamente, disse o Wall Street Journal nesta sexta-feira.

Diretores da empresa discutiram uma venda para Natura e as conversas incluem um cenário em que a rival compraria o negócio agora privado da Avon na América do Norte, além da operação listada em bolsa, informou a reportagem, citando uma pessoa familiarizada com o assunto.

As negociações são preliminares e podem não resultar em um acordo, segundo o WSJ.

“Nunca comentamos sobre esse tipo de especulação”, disse a porta-voz da Avon à Reuters por email. “Seguimos firmemente focados em entregar a estratégia de transformação da Avon ‘Open Up’”.

A Natura não respondeu imediatamente ao pedido de comentário.

Com sede em Nova York, a Avon vendeu uma fatia majoritária em seu negócio na América do Norte para o grupo de private equity Cerberus Capital em 2015, mantendo uma participação de quase 20 por cento.

As ações da Avon chegaram a subir até 11 por cento no pré-mercado.

