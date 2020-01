GPA tem alta de 24% em vendas brutas do 4º tri após incorporar Éxito da Colômbia

Fachada de uma unidade do Assaí em São Paulo 11/01/2017 REUTERS/Paulo Whitaker

SÃO PAULO (Reuters) - A rede de supermercados GPA divulgou nesta quarta-feira um aumento de 24% nas vendas brutas totais no quarto trimestre em comparação com o mesmo período de 2018, para 18,9 bilhões de reais, incluindo operações do Grupo Éxito da Colômbia.

Apenas no Brasil, o GPA apurou vendas brutas trimestrais de 16,5 bilhões de reais, um aumento de 8,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, com o crescimento de dois dígitos na unidade de atacarejo Assaí compensando uma retração em outros segmentos.

As vendas de comércio eletrônico cresceram mais de 40% em 2019 ante 2018, informou o varejista.