Via Varejo encontra indícios de fraude contábil e estima impacto de até R$1,4 bi no 4º tri

Loja das Casas Bahia no Rio de Janeiro 04/12/2009 REUTERS/Sergio Moraes

SÃO PAULO (Reuters) - A Via Varejo anunciou nesta quinta-feira que a investigação interna aberta encontrou indícios de fraude contábil, que deve impactar o resultado do quarto trimestre em até 1,4 bilhão de reais.

As ações da companhia, que antes do anúncio lideravam as altas do Ibovespa, com valorização de mais de 8%, reverteram rapidamente o sinal e fecharam em baixa de 3,1% nos ajustes.

As investigações, abertas após a companhia ter recebido denúncias anônimas em novembro, apontaram indícios de fraude contábil oriunda de manipulação de provisão trabalhista e diferimento indevido na baixa de ativos e contabilização de passivos, informou a Via Varejo.

Além disso, a investigação detectou falhas de controles internos, que poderiam resultar “em erros materiais” em certas contas contábeis. Com isso, a empresa determinou a abertura de uma terceira fase de investigações.

“Estima-se que o impacto combinado dos ajustes decorrentes tanto da investigação... resultará em ajustes da ordem de 1,2 bilhão a 1,4 bilhão nos resultados do quarto trimestre, com impacto no patrimônio líquido da companhia entre 800 milhões e 940 milhões de reais”, afirmou a Via Varejo em fato relevante, acrescentando que espera que os valores gerem um efeito no caixa da companhia nos próximos três a quatro anos.

“A administração avalia que os ajustes descritos acima não impactarão de maneira adversa e relevante seu fluxo de caixa, sua condição financeira e operacional ou sua capacidade de honrar compromissos”, afirmou a Via Varejo, informando que iniciou uma terceira fase da investigação, mas não estimou quando poderá ser concluída.

Dentro da análise realizada pela gestão que assumiu o comando da empresa em meados deste ano, a Via Varejo também encontrou créditos fiscais de cerca de 600 milhões de reais referentes a PIS/Cofins e ICMS, sob avaliação de auditores independentes da empresa, dona da Ponto Frio e da Casas Bahia.