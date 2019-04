Araújo diz que é positivo apoio de militares a Guaidó, mas é necessário obter mais informações

Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo 25/04/2019 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O Brasil considera positivo que exista um movimento de militares venezuelanos em apoio ao líder da oposição no país Juan Guaidó, mas ainda aguarda mais informações para saber como está a situação na Venezuela, disse o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, nesta terça-feira.

Em entrevista coletiva no Itamaraty, Araújo disse que o Brasil segue apoiando um processo de transição democrática na Venezuela e espera que os militares façam parte deste processo.

“Parece que é positivo que haja um movimento de militares que reconhecem a constitucionalidade do presidente Juan Guaidó, cumprem seu dever constitucional de lealdade ao presidente legítimo, precisamos ver a dimensão disso”, afirmou Araújo, ao lado do chanceler da Alemanha, Georg Witschel, com que o ministro teve uma reunião agendada anteriormente.

“O Brasil, evidentemente, apoia o processo de transição democrática e espera que os militares venezuelanos sejam parte deste processo de transição democrática”, acrescentou Araújo.

O chefe do Itamaraty acrescentou que novas informações sobre a situação na Venezuela têm chegado a todo minuto ao governo brasileiro e é necessário aguardar para saber a real situação do país vizinho.

“No momento em que estamos aqui reunidos, temos notícias de que as coisas estão acontecendo na Venezuela, uma movimentação evidente, mas é necessário analisar, estamos tentando reunir as informações para ter a dimensão realmente do que está ocorrendo. A cada minuto surgem elementos que precisamos avaliar”, disse.

Guaidó disse nesta segunda-feira ter obtido apoio dos militares venezuelanos para depor o presidente Nicolás Maduro. Disparos foram ouvidos na base aérea onde o líder da oposição está em Caracas e, posteriormente, uma testemunha da Reuters disse que o líder da oposição deixou a manifestação na base aérea em direção a uma praça próxima.