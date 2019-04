Banco Mundial prepara ajuda à Venezuela, diz presidente

Pessoas pegam água em canal do rio Guaire, que recebe a maior parte do esgoto de Caracas 01/04/2019 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

WASHINGTON (Reuters) - O Banco Mundial está se preparando para “envolver-se profundamente” no alívio da crise humanitária na Venezuela, mas qualquer decisão de reconhecer o líder da oposição Juan Guaidó como líder do país depende dos acionistas do Banco Mundial, disse nesta quinta-feira o novo presidente da entidade, David Malpass.

Malpass, que começou como líder do banco multilateral de desenvolvimento na terça-feira, disse em entrevista coletiva que a Venezuela é “uma espécie de profunda preocupação” para o Banco Mundial.

“O Banco Mundial estará profundamente envolvido e estamos nos preparando para isso, mas a situação ainda é incômoda na área”, disse Malpass.

Por David Lawder e Leika Kihara