Caminhão com ajuda humanitária que partiu do Brasil não ultrapassou barreira militar venezuelana

BRASÍLIA (Reuters) - Um caminhão que transporta ajuda humanitária cruzou no sábado a fronteira do Brasil com a Venezuela, mas não atravessou a barreira militar do país vizinho.

O veículo carregado com medicamentos e alimentos estaria em território venezuelano, mas ainda não na alfândega daquele país, segundo uma testemunha da Reuters.

Em vídeo distribuído pelo Itamaraty, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, chegou a comemorar o fato de o caminhão ter ultrapassado a fronteira com a Venezuela.

“Há poucos minutos tivemos a notícia de que o primeiro caminhão com ajuda humanitária brasileira e americana cruzou a fronteira, entrou no território venezuelano, agora está se vendo como vai se ver o descarregamento do caminhão, mas o primeiro caminhão já está em território venezuelano”, disse.

“Esperamos que essa ajuda chegue efetivamente ao povo venezuelano, que essa ajuda seja a primeira gota de um oceano de ajuda que entrará na Venezuela em benefício da restauração democrática daquele país”, completou ele, que está em Pacaraima, Roraima, participando da operação de ajuda.

