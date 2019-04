Chanceler da Venezuela nega golpe militar em andamento e culpa Washington

O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, durante coletiva de imprensa em Caracas 08/04/2019 REUTERS/Manaure Quintero

(Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, negou que haja um golpe militar em andamento para depor o presidente Nicolás Maduro e acusou o líder da oposição, Juan Guaidó, de operar sob ordens de Washington.

“Não é uma tentativa de golpe dos militares. Isso é diretamente planejado em Washington, no Pentágono e Departamento de Estado e pelo (assessor de Segurança Nacional, John) Bolton”, disse Arreaza à Reuters em entrevista por telefone.

“Eles estão liderando esse golpe e dando ordens a esse homem (Juan) Guiadó”, disse ele, acrescentando que Maduro ainda está no controle total do país com apoio do Exército.

Por Lesley Wroughton