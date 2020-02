Asaltantes matan a capitán de tanquero cerca de terminal petrolero de Venezuela

Foto de archivo de un buque en el terminal petrolero Jose, en el estado Anzoátegui, en Venezuela. Foto tomada el 15 de abril, 2015. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

CARACAS, 25 feb (Reuters) - Un capitán de un tanquero anclado en la costa del este de Venezuela fue asesinado por asaltantes armados que abordaron el barco, según un líder sindical local y un informe de la autoridad portuaria visto por Reuters.

Seis hombres armados abordaron el petrolero San Ramon la madrugada del lunes en la Bahía de Pozuelos y dispararon contra el capitán, el colombiano Jaime Herrera Orozco, según un informe de la autoridad portuaria de Puerto La Cruz, al cual tuvo acceso Reuters.

Un sargento de la guardia costera que vigilaba el barco resultó herido, según el documento.

La delincuencia se ha convertido en un problema creciente para la golpeada industria petrolera del país miembro de la OPEP, que enfrenta una severa crisis económica de seis años, hiperinflación y escasez de bienes esenciales. Los llamados “piratas” con frecuencia suelen robar equipos de pozos petroleros en el Lago de Maracaibo, en el oeste de Venezuela.

José Bodas, un líder sindical de trabajadores petroleros en Puerto La Cruz, dijo el martes que el tanquero había estado esperando ingresar al terminal de Jose para cargar crudo. Agregó que es la primera vez que ocurre un asalto a un buque en el este de Venezuela, y la primera muerte en manos de “piratas”.

“Esto es una muestra de la inseguridad, que pasa también en las áreas petroleras y que indudablemente incide en la producción”, dijo Bodas en una entrevista telefónica. El sindicalista agregó que otro miembro de la tripulación estaría desaparecido.

Las autoridades no han proporcionado información sobre el incidente.

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), el ministerio de Petróleo y el ministerio de Comunicación e Información no respondieron a solicitudes de comentarios. Ni la autoridad portuaria de Puerto La Cruz, ni el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) contestaron llamadas telefónicas el martes, un feriado nacional.

San Ramon, de bandera mexicana, no ha reportado su ubicación desde el 10 de diciembre, cuando estaba en el puerto de Manzanillo en México, según datos de Refinitiv Eikon. El propietario del tanquero no quedo claro, y los datos muestran que se había vendido a un “beneficiario no divulgado”.

Reporte de Deisy Buitrago y Marianna Párraga