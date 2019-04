Disparos são ouvidos em manifestação de Guaidó próximo a base aérea em Caracas, dizem testemunhas

Militar aponta arma perto de base aérea de "La Carlota", em Caracas 30/04/2019 REUTERS/Manaure Quintero

CARACAS (Reuters) - Disparos foram ouvidos em uma manifestação coordenada pelo líder da oposição na Venezuela, Juan Guaidó, próximo a uma base aérea em Caracas, disseram testemunhas da Reuters, após Guaidó dizer mais cedo que militares se uniram a ele para depor o presidente Nicolás Maduro.

Testemunhas da Reuters afirmaram que homens em uniformes militares, que acompanhavam Guaidó no local, estavam trocando tiros com militares que apoiam Maduro. As testemunhas disseram que os disparos aparentavam ser de balas verdadeiras.