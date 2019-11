Venezuela expulsa diplomatas de El Salvador em movimento "recíproco"

CARACAS (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela disse no domingo que estava expulsando diplomatas de El Salvador do país, em resposta à decisão do país da América Central de expulsar diplomatas que representam o presidente venezuelano Nicolas Maduro.

Em um comunicado, o ministério disse que daria aos diplomatas 48 horas para sair. O governo do presidente de El Salvador, Nayib Bukele, não reconhece Maduro como legítimo e disse no sábado que receberá um novo corpo diplomático representando o líder da oposição Juan Guaido.

Guaidó, que preside a Assembleia Nacional controlada pela oposição, em janeiro invocou a Constituição do país sul-americano para assumir uma presidência interina, argumentando que Maduro roubou as eleições de 2018. Ele foi reconhecido por dezenas de países ocidentais, incluindo os Estados Unidos.

A ação salvadorenha ocorreu menos de uma semana depois que o governo dos EUA estendeu as proteções temporárias para os salvadorenhos que vivem nos Estados Unidos por um ano extra.

“As autoridades salvadorenhas estão injetando oxigênio na estratégia falha dos EUA de intervenção e bloqueio econômico contra o povo da Venezuela”, disse o ministério da Venezuela. “Bukele está assumindo oficialmente o triste papel de um peão da política externa dos EUA”.

Maduro, socialista, chama Guaido de fantoche dos EUA que tenta derrubá-lo em um golpe e culpa as sanções dos EUA por um colapso econômico hiperinflacionário que levou a uma crise humanitária no país outrora próspero da OPEP, levando milhões a emigrar.

Embora a maioria dos vizinhos da Venezuela reconheça Guaido e exortou Maduro a renunciar, Maduro permaneceu no poder graças ao apoio das forças armadas e aliados, incluindo Rússia, China e Cuba.

Reportagem de Luc Cohen