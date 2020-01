Venezuelano Guaidó desafia proibição de chegar a Bogotá e deve se reunir com Pompeo

Guaidó participa de entrevista em Caracas, Venezuela 6/1/2020 REUTERS/Manaure Quintero

BOGOTÁ (Reuters) - O líder da oposição venezuelana Juan Guaidó chegou à Colômbia no domingo, desafiando uma proibição de viagem imposta pela Justiça, e deve se reunir com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, nesta segunda-feira, quando ambos participarão de uma conferência regional de contraterrorismo.

Reconhecido como presidente legítimo do país em crise por mais de 50 países, incluindo os Estados Unidos, Guaidó não saía da Venezuela desde fevereiro, quando também desafiou a proibição de viajar para a Colômbia.

Pompeo disse a repórteres no domingo que esperava que Guaidó fizesse a viagem e aguardava para encontrá-lo. Fontes próximas a Guaidó disseram que eles se reunirão na segunda-feira. Um representante de Guaidó se recusou a comentar no domingo.

Segundo o Washington Post, Guaidó planeja viajar da Colômbia para a reunião anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, onde ele pedirá às autoridades europeias que aumentem a pressão sobre o governo socialista do presidente Nicolás Maduro.

Figuras importantes da oposição da Venezeula esperam que Guaidó também encontre o presidente dos EUA, Donald Trump, em Davos, segundo o jornal.

No domingo, Guaidó se reuniu com o presidente colombiano, Iván Duque, na residência presidencial.

“Reunião muito produtiva com o presidente da Venezuela”, disse Duque no Twitter no domingo. “Compartilhamos o progresso na atenção aos imigrantes localizados na Colômbia e ressaltamos a importância de restabelecer a democracia no país vizinho.”

Reportagem de Corina Pons, Mayela Armas e Deisy Buitrago em Caracas e Julia Symmes Cobb em Bogotá