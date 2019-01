Líder opositor venezuelano Guaidó diz que forças especiais estão em sua casa

Líder da oposição venezuelana, Juan Gauidó, ao lado da mulher, Fabiana Rosales 31/01/2019 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

CARACAS (Reuters) - O líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, denunciou nesta quinta-feira que forças policiais especiais estavam do lado de fora de sua casa enquanto ele estava em um evento público, e que perguntaram sobre a mulher dele, Fabiana Rosales.

O autoproclamado presidente interino da Venezuela, apoiado pelos Estados Unidos e descrito pelo governo do presidente Nicolás Maduro como “golpista”, disse ao final de um evento que estava voltando para casa, onde estava sua filha de menos de 2 anos.

“Neste momento as Faes (Forças de Ações Especiais) estão na minha casa perguntando por Fabiana”, disse Guaidó durante o evento, com sua mulher ao lado.

“Neste momento a ditadura acredita que vai nos intimidar... Eu digo às Faes e às Forças Armadas que eles têm tempo para se colocar no lado certo da história... Senhores das Faes aqui estou com minha esposa, minha filha está em minha casa e os farei responsáveis por qualquer ato de intimidação possam fazer com meu bebê”.

Ele anunciou que estava indo imediatamente para casa, que fica no leste da cidade.

Reportagem de Vivian Sequera e Mayela Armas