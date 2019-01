Guaidó: Eu sou o líder legítimo da Venezuela, Maduro é ditador

Juan Guaidó, líder da oposição venezuelana 26/01/2019 REUTERS/Andres Martinez Casares

BERLIM (Reuters) - Juan Guaidó, líder da oposição venezuelana que se autodeclarou presidente interino do país na semana passada com apoio dos Estados Unidos, afirmou ser o único líder legítimo do país, em entrevista a uma emissora alemã.

Guaidó, apoiado pelos EUA e pela maioria dos países do Ocidente, diz que as eleições nas quais o presidente socialista Nicolás Maduro foi reeleito foram fraudulentas e que Maduro deve renunciar para permitir uma nova votação mais justa.

“Eu sou o único presidente legítimo da Venezuela”, disse Guaidó à emissora ARD. “Não houve eleição em 2018. O mandato de Maduro terminou, então ele está ocupando o cargo ilegalmente e governando o país como um ditador.”

Por Michelle Martin