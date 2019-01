Trabajadores petroleros marchan en Caracas y Parlamento Europeo reconoce a Guaidó

CARACAS (Reuters) - La petrolera estatal venezolana PDVSA, acosada por sanciones de Estados Unidos, convocó a una marcha el jueves en Caracas en apoyó al presidente Nicolás Maduro, quien recibió otro desaire al ser desconocido por el Parlamento Europeo.

El líder opositor Juan Guaidó (al centro) participa en una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro, en Caracas 30 de enero de 2019. REUTERS/Carlos García Rawlins

El fornido mandatario, líderes del partido oficialista PSUV y gobernadores de varios estados han multiplicado los actos públicos y manifestaciones progobierno en respuesta a la fuerte presión internacional, liderada por Estados Unidos, para que Maduro deje el poder.

“Con entusiasmos y compromiso, Caracas se inundará de amor, con una Gran Marcha Antiimperialista en defensa de PDVSA y en apoyo al Pdte. @NicolasMaduro ¡Somos Petroleros, Antiimperialistas!”, dijo la compañía estatal en su cuenta de Twitter.

El Parlamento Europeo anunció el jueves que reconoce al dirigente opositor Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, bajo control de la oposición, como presidente interino de Venezuela.

Guaidó, un ingeniero de 35 años, ya ha dicho que busca designar nuevos directorios en PDVSA y su filial en Estados Unidos, Citgo.

“Ya Maduro no tiene autoridad para cambiar la directiva de Citgo (...) No es presidente, esos activos no son de Maduro son de Venezuela”, dijo a Reuters el encargado de negocios en Estados Unidos designado por Guaidó, Carlos Vecchio.

La falta de inversión, una administración deficiente y la huida de miles de trabajadores de PDVSA han llevado la producción de petróleo del país miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a su nivel más bajo en casi siete décadas, unos 1,5 millones de barriles por día (bpd).

Las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump esta semana bloquearían 7.000 millones de dólares en activos de la empresa, más 11.000 millones de dólares en ingresos por exportaciones perdidas durante el próximo año.

Venezuela, que obtiene nueve de cada 10 dólares por exportaciones del crudo, vive su peor crisis económica marcada por cinco años de recesión y una espiral inflacionaria de más de un millón por ciento.

En el mar de dificultades, Venezuela ordenó a decenas de empleados expatriados que trabajan para Citgo Petroleum Corp en Estados Unidos que vuelvan a Caracas para fines de febrero, dijeron fuentes a Reuters.

Guaidó y su equipo tienen previsto presentar el jueves un plan que busca “estabilizar la economía, atender la emergencia humanitaria de inmediato, rescatar los servicios públicos y superar la pobreza”.

“Sabemos cómo lograrlo y hay talento venezolano para hacerlo posible”, indicó en la red social Twitter el partido Voluntad Popular, en el que milita Guaidó.

Redacción Caracas; Editado por Javier López de Lérida