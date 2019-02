Uma pessoa morre na Venezuela perto de fronteira com Brasil após militares abrirem fogo

Pessoal falam com soldados venezuelanos na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, em Pacaraima 22/02/2019 REUTERS/Ricardo Moraes

CARACAS/KUMARAKAPAY (Reuters) - Ao menos um civil foi morto e diversos ficaram feridos na cidade de Kumarakapay, no sul da Venezuela e perto da fronteira com o Brasil, após militares abrirem fogo no local, disseram à Reuters lideranças indígenas e familiares de vítimas.

Alguns membros da comunidade indígena daquela área já tinham expressado anteriormente apoio aos planos da oposição de levar ao país ajuda humanitária estrangeira neste fim de semana, apesar da objeção do presidente Nicolás Maduro.

Por Brian Ellsworth, Vivian Sequera, Carlos Suniaga e William Urdaneta