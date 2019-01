“Bolsonaro é Hitler!”, afirma Maduro em meio a tensão com o Brasil

Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, discursa em Caracas 14/01/2019 REUTERS/Manaure Quintero

CARACAS (Reuters) - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta segunda-feira que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, é um Adolf Hitler moderno, dias depois do governo brasileiro ter reconhecido um líder oposicionista venezuelano como chefe legítimo do país cada vez mais isolado.

No sábado, o Brasil reconheceu Juan Guaido, presidente do Congresso comandado pela oposição venezuelana, como presidente legítimo da Venezuela, depois de Maduro ter tomado posse para um segundo mandato tido como ilegítimo por diversos países.

“Lá temos o Brasil nas mãos de um fascista – Bolsonaro é um Hitler da era moderna!”, disse Maduro durante um pronunciamento à nação.

“Vamos deixar o tema Bolsonaro para o lindo povo do Brasil, que lutará e se encarregará dele.”

O Palácio do Planalto ou o Itamaraty não responderam a pedidos de comentário.

Na sexta-feira, Guaido disse estar preparado para assumir a Presidência depois de líderes oposicionistas considerarem o segundo mandato de Maduro ilegítimo, devido ao que acusam como fraude a favor dele nas eleições de 2018.

Até o momento, Guaido, que foi detido brevemente por agentes de inteligência quando se encaminhava para um comício no domingo, não se declarou presidente.

Reportagem de Brian Ellsworth