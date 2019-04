Forças Armadas dos EUA dizem monitorar eventos na Venezuela, não há mudança na missão

Líder da oposição venezuelana Juan Guaidó fala com jornalistas ao lado de soldados perto de base aérea de La Carlota 30/04/2019 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento de Defesa dos Estados Unidos informou nesta terça-feira que está monitorando os acontecimentos na Venezuela, mas sugeriu que o país não vai se envolver nos desdobramentos, à medida que grupos armados tanto da oposição quanto a favor do presidente Nicolás Maduro se confrontavam próximo a uma base aérea em Caracas.

“Estamos monitorando bem de perto os acontecimentos recentes na Venezuela e em contato próximo com nossos parceiros interinstitucionais e nossa cadeia de alto comando. No presente momento, a missão do Comando Militar Sul dos EUA permanece sem mudança”, disse o coronel Armando Hernández, um porta-voz do Comando Militar Sul dos EUA, que supervisiona as forças norte-americanas na América Latina.

Reportagem de Phil Stewart