Secretário-geral da ONU pede diálogo e investigação de mortes na Venezuela

Manifestante de oposição durante protesto contra Nicolás Maduro em Caracas 23/01/2019 REUTERS/Manaure Quintero

(Reuters) - Um porta-voz do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, pediu por uma investigação independente sobre as mortes ocorridas durante a crise na Venezuela, insistindo para que todas as partes tenham um diálogo pacífico.

“O secretário-geral ressalta a necessidade urgente de todos os atores relevantes se comprometerem com um diálogo político inclusivo e confiável para lidar com a prolongada crise no país”, disse o porta-voz Stephane Dujarric em um comunicado na quinta-feira.

De acordo com autoridades venezuelanas, oito pessoas morreram em confrontos com a polícia nesta semana no país, que está envolvido em um impasse depois que o líder parlamentar Juan Guaidó se declarou presidente interino do país com o apoio de várias nações da região, deixando o atual presidente Nicolás Maduro isolado.

Centenas de milhares de pessoas foram às ruas da Venezuela para exigir o afastamento de Maduro.

Por Riham Alkousaa