Comissária da ONU terá primeira reunião com autoridades da Venezuela

CARACAS (Reuters) - A alta comissária de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, reúne-se nesta quinta-feira com autoridades do governo da Venezuela, no primeiro encontro formal no país que enfrenta uma grave crise econômica e o maior êxodo de pessoas na história recente da América Latina.

Bachelet, que foi presidente de Chile, disse em relatório publicado em março que a segurança da Venezuela, que conta com o apoio de milícias pró-governo, reprimiu com uso excessivo de força, mortes e tortura os protestos pacíficos contra o governo.

A comissária também indicou que as autoridades venezuelanas têm “se negado a reconhecer as dimensões e a gravidade da crise em matéria de cuidados médicos, alimentação e serviços básicos”.

Bachelet vai se reunir nesta quinta-feira na sede da chancelaria venezuelana com autoridades do governo do presidente Nicolás Maduro.

O governo não deu detalhes sobre quem vai participar da reunião.

“Espero ouvir todas as vozes e trabalhar com todos os atores para promover e proteger todos os direitos humanos de todos os venezuelanos”, disse Bachelet em sua conta no Twitter, que depois de chegar ao país no fim da tarde de quarta-feira se reuniu com o chanceler venezuelano, Jorge Arreaza.

Por Vivian Sequera