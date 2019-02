EXCLUSIVO-Venezuela retirou 8 toneladas de ouro do banco central na semana passada, diz parlamentar

CARACAS (Reuters) - Ao menos oito toneladas de ouro foram removidas dos cofres do banco central venezuelano na última semana, disseram à Reuters um parlamentar da oposição e três fontes governamentais, no sinal mais recente do desespero do presidente Nicolás Maduro para levantar recursos em meio a sanções cada vez mais duras contra o país.

Fachada do Banco Central da Venezuela em Caracas 31/01/2018 REUTERS/Marco Bello

O ouro foi retirado em veículos do governo entre quarta e sexta-feira da semana passada, quando não havia nenhum guarda regular no banco, disseram o parlamentar Angel Alvarado e três fontes governamentais.

“Eles planejam vender (o ouro) no exterior ilegalmente”, disse Alvarado em entrevista.

O banco central da Venezuela não se manifestou.

Alvarado e as fontes governamentais não disseram para onde o banco central estava enviando o ouro. Eles afirmaram que a operação aconteceu enquanto o chefe do banco, Calixto Ortega, estava em viagem no exterior.

Em 2018, 23 toneladas de ouro foram transportados da Venezuela para Istambul de avião, de acordo com fontes e dados do governo turco.

O banco central comprou parte deste ouro de rudimentares campos de mineração no sul da Venezuela e o exportou para a Turquia e outros países para financiar a compra de alimentos básicos, dada à ampla escassez de produtos, de acordo com mais de 30 pessoas com conhecimento da transação.

Cerca de 20 toneladas de ouro também foram retiradas dos cofres do banco central em 2018, de acordo com dados da instituição, deixando 140 toneladas restantes, o menor nível em 75 anos.

A empresa de investimentos de Abu Dhabi Noor Capital disse em 1º de fevereiro ter comprado 3 toneladas de ouro do banco central venezuelano em 21 de janeiro, mas que não compraria mais até que a situação do país se estabilizasse. A Noor Capital disse que sua transação foi feita de acordo com “padrões e leis internacionais em vigor” até aquela data.

O governo Maduro tem tentado repatriar cerca de 31 toneladas de ouro armazenadas no banco central da Inglaterra por temores de que sejam afetadas por sanções internacionais contra o país.

O ministro de Relações Exteriores da Venezuela, Jorge Arreaza, disse nesta quarta-feira, durante reunião da Organização das Nações Unidas (ONU) em Genebra, que o Banco da Inglaterra havia bloqueado os bens do governo venezuelano.

O governo Maduro tem recorrido à venda de ouro depois que a queda na produção de petróleo, o amplo colapso econômico do país e as crescentes sanções afetaram as finanças do país e tornaram mais difícil para que Caracas ter acesso a crédito.