Paraguai corta laços diplomáticos com a Venezuela após posse de Maduro

Abdo, em Assunção 14/8/2018 REUTERS/Jorge Adorno

ASSUNÇÃO (Reuters) - O presidente do Paraguai, Mario Abdo, disse nesta quinta-feira que está cortando os laços diplomáticos com a Venezuela e determinando a retirada imediata dos diplomatas do país de Caracas.

Abdo fez o anúncio minutos após o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, tomar posse para um segundo mandato. Maduro foi empossado pela Suprema Corte apesar das críticas internacionais à sua reeleição devido à questionada votação do ano passado.

“Não há consequências negativas quando se defendem causas justas”, disse Abdo em discurso televisionado. “A causa da liberdade e da democracia é uma causa justa.”

Reportagem de Mariel Cristaldo