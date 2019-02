Pence deve anunciar medidas concretas para crise na Venezuela na segunda-feira

WASHINGTON (Reuters) - O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, deve anunciar “medidas concretas” e “ações claras” para tratar da crise na Venezuela ao se reunir na segunda-feira com líderes regionais em Bogotá, na Colômbia, disse uma autoridade sênior do governo norte-americano.

A autoridade recusou-se a comentar em que consistiriam as novas medidas antes do discurso de Pence uma cúpula do Grupo de Lima em torno das 15:30 (GMT), após reunir-se com o líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó.

O encontro ocorre após comboios de ajuda humanitária terem sido impedidos de entrar na Venezuela por forças de segurança e gangues leais ao presidente Nicolás Maduro, que os EUA e a maioria das outras nações do Ocidente já não mais reconhecem como líder do país.

“O que aconteceu ontem não nos deterá de levar ajuda humanitária para dentro da Venezuela”, afirmou a autoridade neste domingo falando com repórteres na condição de anonimato.

“O vice-presidente anunciará medidas concretas”, disse a autoridade. “Você deve esperar que ele anuncie ações claras amanhã ao falar para o Grupo de Lima”, acrescentou.

Na sexta-feira, outra autoridade sênior dos EUA disse a repórteres que Pence estaria preparado para anunciar novas sanções na reunião em Bogotá, se a ajuda humanitária fosse recebida com violência.