EUA preparam mais ajuda à Venezuela, pedem que América Latina elevem pressão sobre Maduro

Vice-presidente dos EUA, Mike Pence, discursa em reunião do Grupo de Lima 25/02/2019 REUTERS/Luisa Gonzalez

BOGOTÁ (Reuters) - O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse nesta segunda-feira que seu país está preparando 56 milhões de dólares adicionais em ajuda humanitária para a Venezuela e pediu aos seus aliados latino-americanos que aumentem a pressào sobre o governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

“Fazemos um chamado a todas as nações do Grupo de Lima para que congelem de imediato os ativos da PDVSA. Em segundo lugar, transferir a propriedade dos ativos venezuelanos em seus países dos lacaios de Maduro ao governo do presidente Guaidó”, acrescentou Pence em reunião do Grupo de Lima, em Bogotá.

Também fez um pedido aos países para que restrinjam os vistos de autoridades próximas a Maduro e que reconheçam Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela e como representante do país no Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Reportagem de Roberta Rampton