EXCLUSIVA-Citgo se alista para nombrar nuevo gerente general en medio de agitación política y legal

CARACAS (Reuters) - Citgo Petroleum se prepara para oficializar la elección de Carlos Jordá como gerente general, dijeron tres fuentes cercanas al proceso, con lo cual un experto venezolano en refinación dirigiría la firma en medio de ataques legales y políticos tras sanciones de Estados Unidos a su casa matriz.

Foto de archivo. La sede de la corporación de Citgo Petroleum en Houston, Texas, EEUU. 19 de febrero de 2019. REUTERS/Loren Elliott.

La refinadora basada en Estados Unidos cortó lazos con su matriz, Petróleos de Venezuela, principios de este año luego de que la administración del presidente Donald Trump y otra decena de países reconocieran al jefe del Congreso, Juan Guaidó, como presidente encargado del país socio de la OPEP.

Directivos de Citgo leales al mandatario venezolano Nicolás Maduro fueron expulsados de la subsidiaria luego de que Guaidó designara juntas administradoras para PDVSA y sus filiales externas.

La designación de Jordá podría ser anunciada tan pronto como esta semana, una vez que la junta directiva ratifique el proceso de selección, según una de las fuentes.

Jordá, de 69 años, presidió la junta directiva de Citgo entre 1999 y 2002 y se retiró de la compañía a principios de la década de 2000. Es director de Delek US Holding, una refinadora de petróleo con sede en Tennessee.

Una portavoz de Citgo refirió preguntas sobre Jordá y el potencial nombramiento de un nuevo gerente general a un comunicado de junio, en que la compañía había dicho que la junta buscaba un “líder que pudiera navegar de la mejor manera el complejo panorama geopolítico y financiero”.

Jordá, que según una de las fuentes todavía no ha aceptado formalmente la oferta, no pudo ser contactado. PDVSA y el equipo de Guaidó no respondieron a solicitudes de comentarios.

El ministro venezolano de Petróleo, Manuel Quevedo, señaló el fin de semana que el Gobierno de Trump se está “robando” Citgo y aplicando “medidas irracionales” que buscan una guerra económica contra Maduro.

El próximo jefe de la filial de PDVSA se hará cargo de un negocio rentable que reportó casi 30.000 millones de dólares en ingresos el año pasado, según datos divulgados por la compañía. Citgo es el octavo mayor refinador de Estados Unidos y cuenta con una red de 5.300 puntos de venta.

Pero es también una empresa sitiada en varios frentes: Maduro todavía tiene sus directores y considera la separación de PDVSA como ilegal; acreedores de Venezuela quieren tomar activos de Citgo para cobrar deudas pendientes y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando el rol de la firma en supuestos esquemas de soborno para obtener contratos.

Luisa Palacios, una ejecutiva venezolana nombrada por Guaidó para dirigir la junta de Citgo, permanecería en su cargo al igual que otros directores, dijo una de las fuentes.

La decisión se produce después que un tribunal en Estados Unidos rechazara en forma preliminar una demanda introducida por funcionarios nombrados por Maduro que buscaban retomar el control de la compañía. La resolución final de este caso aún no se ha producido.

Reporte de Marianna Párraga en Ciudad de México, reporte adicional de Luc Cohen en Caracas. Editado por Mayela Armas y Javier Leira