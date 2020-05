Cuatro trabajadores de PDVSA heridos en intento de reparación en refinería: fuentes, documento

Foto de archivo ilustrativa de la refinería Cardon en Venezuela. Nov 17, 2016. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

(Reuters) - Cuatro trabajadores de Petróleos de Venezuela resultaron heridos el miércoles por la noche mientras intentaban reparar equipos en la refinería Cardón, según un documento visto por Reuters y cuatro personas con conocimiento del incidente.

Los trabajadores, que según un reporte sufrieron quemaduras por los hidrocarburos calientes vertidos mientras intentaban desmontar una válvula de un horno, no se encuentran en estado crítico. Fueron internados en una clínica en la Península de Paraguaná, donde se encuentra la refinería con capacidad para procesar 310.000 barriles por día (bpd).

PDVSA está tratando de reanudar las operaciones de la unidad de craqueo catalítico de la refinería para impulsar la producción de gasolina, en medio de una escasez de combustible debido al colapso de la red de refinación de 1,3 millones de bpd y las sanciones estadounidenses que complican las importaciones.

PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre lo ocurrido.

La compañía comenzó a recibir el mes pasado material de refinación de Irán para ayudar a reactivar Cardón. Iván Freites, dirigente sindical de PDVSA, confirmó el incidente y dijo que lo ocurrido revela los riesgos de intentar reiniciar las refinerías tras años de poca inversión y falta de mantenimiento.

“Sí hubo el accidente, producto de una fuga”, dijo Freites. “Las refinerías no están aptas para operar, las condiciones no están dadas y no hay el personal calificado”, agregó.

Freites sostuvo que en los últimos días PDVSA había logrado reiniciar una unidad de destilación en Cardón, que procesaba unos 50.000 bpd de crudo. Una unidad de destilación en la vecina refinería de Amuay, con capacidad de 645.000 bpd, también estaba activa y procesaba 65.000 bpd de crudo, agregó.

Reporte de Luc Cohen y Mircely Guanipa. Editado por Javier Leira