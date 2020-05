PDVSA asigna cargas de petróleo a socio de Petrozamora: fuentes y datos

FOTO DE ARCHIVO. Un trabajador pasa junto a una plataforma de perforación en un pozo petrolero operado por la petrolera estatal venezolana PDVSA, en Morichal. 28 de julio de 2011. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins.

CARACAS (Reuters) - GPB Global Resources BV, un socio de la petrolera estatal PDVSA, recibió por lo menos dos cargas de crudo venezolano en los últimos meses como parte de un acuerdo para saldar la deuda pendiente de su proyecto Petrozamora, según dos fuentes y un documento de envío visto por Reuters. Los compradores e intermediarios en las ventas de petróleo venezolano están bajo una creciente presión por parte del gobierno de Estados Unidos, que desde 2019 ha impuesto sanciones a PDVSA, y a algunos de sus socios comerciales, como parte de una campaña para forzar la salida del presidente Nicolás Maduro. Algunos socios de PDVSA, que buscan formas de mantener la actividad en sus empresas petroleras conjuntas, han comenzado a ocuparse de las exportaciones para que el crudo almacenado desde 2019 pueda venderse. Drenar esos inventarios permite un aumento en la producción, que en muchos casos se había reducido o detenido. Con Washington presionando a los compradores de petróleo venezolano, pocas compañías están dispuestas a hacer negocios directamente con PDVSA. Hacer que los socios de la empresa conjunta actúen como intermediarios es una solución a ese dilema. Pero según la ley venezolana, PDVSA tiene el monopolio de la mayoría de las exportaciones de crudo.

Para evitar violar la ley, las empresas conjuntas primero venden el petróleo a PDVSA, que luego asigna las cargas a sus socios de esas compañías. A principios de este año, Chevron Corp. de Estados Unidos y Suelopetrol de Venezuela tomaron el crudo producido por sus empresas conjuntas para la reventa.

El mecanismo no violaría las sanciones siempre que las ganancias de la venta se usen para pagar las deudas de un proyecto, según el asesoramiento que algunos socios de PDVSA recibieron de expertos legales. Ahora, GPB está tratando de hacer algo parecido para alentar la producción en campos maduros operados por Petrozamora, una empresa conjunta con PDVSA en la tradicional región productora de Venezuela en el Lago Maracaibo, dijeron fuentes cercanas a las compañías. En marzo, GPB recibió 1,1 millones de barriles de crudos Boscan y Laguna de PDVSA, que se exportaron en el buque Eurovoyager. Una segunda carga, de aproximadamente el mismo tamaño, zarpó a principios de abril en el barco Eurodignity, según un documento de envío y una de las fuentes. Desde finales de abril, el Eurovoyager ha estado cerca del centro de transbordo Linggi, de Malasia.

Por su parte, el Eurodignity está camino a Malasia, según los datos de seguimiento de buques de Refinitiv Eikon. GPB, con sede en Ámsterdam, se negó a comentar “sobre asuntos contractuales o comerciales específicos”, pero dijo que estaba enfocado en prevenir “robos, bajas, daños a equipos y daños ambientales en los campos petroleros de Petrozamora”. La empresa GPB Global Resources fue fundada por Boris Ivanov, un exejecutivo del Gazprombank de Rusia.

Gazprombank había sido previamente accionista de GPB Global Resources y, por lo tanto, accionista indirecto en Petrozamora, pero vendió sus acciones el año pasado a un inversor no revelado. “GPB Global Resources y sus subsidiarias están realizando negocios de conformidad con todas las normas y reglamentos aplicables, incluidas las sanciones”, dijo la compañía en un comunicado. PDVSA no respondió a una solicitud de comentarios. Este año, funcionarios de Estados Unidos han dicho que los canjes, y otros mecanismos de comercio de petróleo con PDVSA, permitidos hasta 2019 podrían ya no estarlo ya que las sanciones se volverán más severas. Después de formar una empresa en 2012, GPB y PDVSA invirtieron en un programa de inyección de vapor para aumentar la producción de Petrozamora. Se otorgó un crédito de 1.000 millones de dólares para financiar inversiones y gastos operativos en 2013, y se asignaron cuatro campos más al proyecto dos años después. Para 2015, Petrozamora había duplicado la producción, según la página web de GPB. Pero la producción ha disminuido en los últimos años, según mostraron documentos internos de PDVSA, ya que las sanciones han bloqueado el acceso a la financiación, mientras privan a PDVSA de sus principales contratos de suministro, incluido uno vital para vender el petróleo de Petrozamora a la refinería europea Nynas AB. Petrozamora produjo alrededor de 72.000 barriles por día en febrero, según un documento interno de PDVSA visto por Reuters.

Reporte de Marianna Parraga en Ciudad de México, Mircely Guanipa en Maracay, Venezuela. Reporte adicional de Luc Cohen en Nueva York.