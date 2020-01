Diputado venezolano que oposición dio por desaparecido está detenido: abogada

CARACAS, 21 ene (Reuters) - Un diputado opositor venezolano cuyo paradero era desconocido desde diciembre se encuentra detenido, por tercera vez en dos años, aunque en buen estado, indicó el martes una de sus abogadas.

Foto de archivo del diputado opositor Gilber Caro en una entrevista con Reuters en Caracas. Jun 12, 2018 REUTERS TV/ via REUTERS

La oposición había denunciado a fines del año pasado que el 20 de diciembre el diputado Gilber Caro fue abordado por miembros de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional, conocidos como FAES, en Caracas, en un procedimiento que calificó de “ilegal” dado que “goza de inmunidad parlamentaria”.

Desde entonces se desconocía el paradero de Caro, mientras su familia, abogados y colegas del partido Voluntad Popular, al que pertenece el líder opositor Juan Guaidó, reclamaban a las autoridades dar información al respecto.

El lunes por la tarde, cuando se cumplió un mes de su captura, la abogada de Caro, Theresly Malavé, pudo verlo y hablar con él junto a una de las hermanas del parlamentario.

Caro “está bien, pero no debería estar allí”, dijo la abogada al rechazar los cargos que se le imputaron al diputado en diciembre: terrorismo, asociación para delinquir, obstrucción a la justicia y traslado de material explosivo.

Diputados opositores dijeron que Caro está en una sede policial en Caracas y denunciaron que agentes del grupo FAES detuvieron el martes por la mañana a otro legislador, Ismael León, también del partido Voluntad Popular (VP).

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro quiere “seguir rebanando diputados para que perdamos la mayoría. Pero no podrán. Desde las 9 am no se tiene contacto con #IsmaelLeón”, escribió en Twitter José Guerra, un parlamentario quien debió salir del país el año pasado ante el acoso oficial, y cuyo suplente de escaño era León.

El Congreso tiene 167 escaños, al menos 100 de ellos en poder de la oposición, que ha denunciado un acoso sistemático en su contra de parte de grupos progubernamentales y fallos judiciales con acusaciones de conspiración, entre otras, que han hecho que muchos hayan tenido que esconderse o exiliarse.

Ni el Ministerio de Información ni la Fiscalía General respondieron de inmediato solicitudes de comentarios sobre los casos de Caro y León.

Caro fue detenido en enero del 2017 en medio de protestas antigubernamentales y liberado en junio del 2018 como parte de la excarcelación de varios activistas y políticos opositores. Fue capturado nuevamente en abril del año en Caracas y volvió a quedar el libertad en junio.

Reporte de Vivian Sequera y Mayela Armas. Editado por Javier Leira