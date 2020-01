Abogada confirma detención de diputado venezolano, informan de otro legislador aprehendido

CARACAS, 21 ene (Reuters) - Un diputado opositor venezolano cuya suerte se desconocía desde diciembre está detenido, por tercera vez en dos años, aunque en buen estado, indicó el martes una de sus abogadas, en una jornada en la que otro legislador fue aprehendido, presuntamente por las fuerzas especiales leales al Gobierno.

Funcionarios del Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN) en las afueras del edificio donde funciona la oficina del líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien es reconocido por más de 50 países como presidente interino, en Caracas, Venezuela, Enero 21, 2020. REUTERS/Manaure Quintero

La oposición había denunciado a fines de 2019 que el 20 de diciembre el diputado Gilber Caro fue abordado en Caracas por miembros de la Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional, conocidos como FAES, en un procedimiento que calificó de “ilegal” ya que “goza de inmunidad parlamentaria”.

Desde entonces se desconocía el paradero de Caro, mientras su familia, abogados y colegas del partido Voluntad Popular, al que pertenece el líder opositor Juan Guaidó, reclamaban a las autoridades dar información al respecto.

El lunes por la tarde, cuando se cumplió un mes de su captura, la abogada de Caro, Theresly Malavé, pudo verlo y hablar con él junto a una de las hermanas del parlamentario.

Caro “está bien, pero no debería estar allí”, dijo la abogada al rechazar los cargos que se le imputaron al diputado en diciembre: terrorismo, asociación para delinquir, obstrucción a la justicia y traslado de material explosivo.

Diputados opositores dijeron que Caro está en una sede policial en Caracas y denunciaron que agentes del grupo FAES detuvieron el martes por la mañana al legislador Ismael León, también del partido Voluntad Popular (VP) y quien según su hija, Abril, está retenido en un edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro quiere “seguir rebanando diputados para que perdamos la mayoría. Pero no podrán. Desde las 9 am no se tiene contacto con #IsmaelLeón”, escribió en Twitter José Guerra, un parlamentario quien debió salir del país el año pasado ante el acoso oficial, y cuyo suplente de escaño era León.

En horas de la tarde, diputados dijeron que fuerzas de seguridad les impidieron el ingreso a un edificio en el este de la ciudad donde tiene su oficina Guaidó, quien desafió una prohibición de salida del país y ha visitado Bogotá y Londres, donde se reunió con el primer ministro británico, Boris Johnson.

“¡Dictadura cobarde! Mientras estoy de gira, consolidando apoyos para superar la tragedia que vivimos los venezolanos, se exhiben sin pudor: secuestran al Dip. @leon_ismael y allanan nuestro despacho”, escribió Guaidó en su cuenta en Twitter.

En un comunicado más temprano, el partido Voluntad Popular dijo que con la nueva detención se busca eliminar el Congreso.

Sobre la acción policial en la edificación donde funciona la oficina de Guaidó, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, explicó que obedece a una “investigación por legitimación de capitales” a dos empresas, propiedad de los hermanos Volante Zuloaga, que tienen sede en ese inmueble.

“En esa torre Zurich funcionan unas oficinas de @jguaido. Los empleados del dip (diputado) saltaron hacia adelante vociferando una acción contra ellos que nunca ocurrió”, escribió el ministro en Twitter.

El Congreso tiene 167 escaños, al menos 100 de ellos en poder de la oposición, que ha denunciado un acoso sistemático en su contra de parte de grupos progubernamentales y fallos judiciales con acusaciones de conspiración, entre otras, que han hecho que muchos hayan tenido que esconderse o exiliarse.

Ni el Ministerio de Comunicación e Información ni la Fiscalía General respondieron de inmediato solicitudes de comentarios sobre los casos de Caro y León.

La Asamblea sesionó en una plaza pública y los legisladores opositores pidieron a la población que el próximo martes acompañe a los diputados a llegar a la sede del legislativo, en el centro de Caracas, donde fuerzas de seguridad han impedido el ingreso de los parlamentarios desde inicios de año, lo que ha obligado a trasladar las sesiones.

Algunos diputados difundieron videos tras la sesión, en los que se ve a decenas de militares en motos siguiendo al camión que llevaba los equipos de sonido y sillas utilizados por los parlamentarios en la plaza, y denunciaron que los uniformados intentaron llevarse detenidos a seis trabajadores, incluyendo al chofer del camión.

Reporte de Vivian Sequera y Mayela Armas. Reporte adicional de Deisy Buitrago. Editado por Javier Leira