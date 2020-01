Venezolano Guaidó se reunirá com secretário de Estado dos EUA na Colômbia

Presidente da Assembléia Nacional da Venezuela líder da oposição, Juan Guaido 15/01/2020 REUTERS/Manaure Quintero

CARACAS/BOGOTÁ (Reuters) - O líder da oposição venezolana, Juan Guaidó, se reunirá na segunda-feira em Bogotá com o secretário do Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, em um encontro regional contra o terrorismo, informou neste domingo o presidente da Colômbia, Iván Duque.

O mandatário colombiano anunciou no Twitter que se reúne com Guaidó neste domingo e o político venezuelano participará na segunda-feira da Cumbre Hemisférica de Lucha, contra o Terrorismo.

“Damos as boas-vindas ao presidente da Venezuela @jguaido na Colômbia. Esta tarde, oferecemos um encontro de trabalho. Assim, o presidente @jguaido participa, na segunda-feira, do Cumbre Hemisférica de Lucha contra o Terrorismo”, disse Duque, em sua conta no Twitter.

Por Deisy Buitrago e Angus Berwick; reportagem adicional de Corina Pons, Mayela Armas e Vivian Sequera