Diputado nombrado líder de Congreso venezolano por el oficialismo dice priorizará renovación electoral

CARACAS, 6 ene (Reuters) - El diputado designado por el oficialismo de Venezuela como jefe del Congreso dijo el lunes que entre las prioridades de la nueva agenda parlamentaria está renovar a las autoridades electorales para realizar elecciones “libres” y “limpias”.

Foto del domingo del legislador Luis Parra jurando como presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela. Ene 5, 2020. REUTERS/Manaure Quintero

Luis Parra, expulsado del partido opositor Primero Justicia a fines del 2019 por denuncias de corrupción, fue nombrado el domingo por el oficialismo como nuevo jefe del Congreso en una reunión en la que militares armados impidieron que los opositores ingresaran al edificio legislativo a votar.

Tras la maniobra oficialista, el líder opositor Juan Guaidó replicó con una sesión en otro sitio de Caracas en la que fue reelegido por un año con 100 votos, de 167 posibles, como jefe de la Asamblea Nacional y recibió el apoyo de países de la comunidad internacional. [nL1N29A04A]

Parra, que niega las acusaciones en su contra y sostiene que sigue siendo opositor, ratificó que no hubo irregularidades en su elección que ganó con 81 votos, aunque dijo que no disponía de inmediato del acta electoral del acto que fue a mano alzada y no nominal.

El diputado dijo que su objetivo es acabar con “la política de la polarización” y lograr el “anhelo en la calle” de la renovación de las autoridades comiciales -cinco directores principales y tres suplentes- algunos de ellos considerados como afines al gobierno del presidente Nicolás Maduro y su predecesor, el fallecido mandatario Hugo Chávez.

“Estamos trabajando para que con respeto podamos lograr el cambio político en Venezuela(...) desde allí está centrado nuestro esfuerzo para que de manera inmediata podamos conseguir elecciones limpias, elecciones libre”, agregó Parra en rueda de prensa en la sede del parlamento.

Un reclamo de la mayoría opositora ha sido la renovación de todas las autoridades electorales y que en los comicios haya observación internacional.

Parra, quien exigió que se muestren las pruebas en su contra, no dio detalles sobre cuándo podría debatirse ese cambio de las autoridades electorales, ni cómo lograría sesionar el martes debido a que el número de diputados del oficialismo está por debajo del requerido por las normas internas del parlamento, al menos 84 congresistas.

Maduro dijo en la tarde del domingo que el Congreso había elegido un “nuevo liderazgo” y agregó que se preparaba otro diálogo, aunque no detalló sin opositores, para escoger autoridades electorales.

El diputado Parra fue señalado en un reportaje a fines del 2019 de haber hecho gestiones en favor de un polémico empresario sancionado por Estados Unidos, Alex Saab, vinculado al gobierno a cambio de sobornos. La oposición sostiene que Parra mostraba un estilo de vida por encima de sus posibilidades.

Reporte de Vivian Sequera, Mayela Armas y Brian Ellsworth, editado por Gabriela Donoso