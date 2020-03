Oficialismo de Venezuela dice que incidente en marcha opositora fue un montaje

Foto del sábado. Un partidario del líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, corre cuando se le acercan motoristas durante una manifestación en Barquisimeto, Venezuela. 29 de febrero de 2020. REUTERS/Juan Calero. NO DISPONIBLE PARA REVENTA NI ARCHIVO.

CARACAS, 2 mar (Reuters) - El vicepresidente del partido de gobierno de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo el lunes que una denuncia de la oposición sobre hombres armados afines al oficialismo que actuaron en una marcha el fin de semana fue un “falso positivo” o montaje.

El líder opositor, Juan Guaidó, reconocido por decenas de países como presidente encargado de Venezuela, denunció el sábado que desconocidos le apuntaron a él y a un grupo de simpatizantes en un encuentro en Barquisimeto, la capital del estado occidental de Lara.

Guaidó dijo que un joven de 16 años resultó herido en una pierna. Estados Unidos y otros países de la región condenaron lo sucedido. [nL1N2AU018]

Cabello, el segundo hombre fuerte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, dijo que no estaba sorprendido por la denuncia opositora.

“Queremos alertar por los falsos positivos (...) es importante que el país sepa en qué anda la derecha. Ellos son expertos, no es nuevo montar sus falsos positivos. No es nuevo en ellos decir que me están apuntando con una pistola”, dijo Cabello en conferencia de prensa.

Sin embargo, dijo que ese día sí hubo un herido de bala, aunque no dio detalles sobre cómo ocurrió. Sólo agregó que los papás del joven “son militantes revolucionarios” o del oficialismo.

La oposición ha denunciado la acción de grupos armados afines al oficialismo por golpes, empujones y robos de celulares a diputados y periodistas, en escaramuzas que se han intensificado desde inicios de este año.

Guaidó ha pedido el desmantelamiento de esos grupos y de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional o FAES. [nL8N27U6E4] [nL1N2A70XL]

“Yo tengo malas noticias, el FAES sigue en la calle y seguirá en la calle a pesar de que a Guaidó no le gusta por alguna razón oculta, razón que nadie sabe. No le gusta el Faes”, dijo Cabello.

Reporte de Vivian Sequera y Mayela Armas; Editado por Javier López de Lérida