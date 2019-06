Oposición de Venezuela no tiene planteado asistir a Noruega: Guaidó

CARACAS (Reuters) - El jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, dijo el viernes que la oposición no tiene planteado asistir a una supuesta cita en Noruega con delegados del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Imagen de archivo del líder opositor venezolano Juan Guaidó, a quien muchos países reconocen como el jefe interino legítimo del país, participando de un mitin contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Guatire, Venezuela. 18 de mayo, 2019. REUTERS/Ivan Alvarado/Archivo

Noruega, mediador entre enviados del Gobierno y la oposición de Venezuela, informó el 29 de mayo de la culminación de una segunda ronda de conversaciones.[nL2N2351BY]

Hasta ahora no se han conocido detalles de esos encuentros entre funcionarios del gobierno de Maduro y delegados de Guaidó, quien dijo entonces que la cita había finalizado sin acuerdo.

El líder opositor, quien en enero invocó artículos de la Constitución para proclamarse presidente encargado por considerar ilegítima la reelección de Maduro, dijo que la versión sobre otro encuentro de las partes en Oslo la semana entrante provenía de un funcionario de la cancillería de Rusia y tomada por medios.

Preguntan si “íbamos o no a Oslo (...) ¿A qué vamos?: cese de usurpación”, agregó Guaidó al hacer referencia a que la agenda opositora se sigue basando en la salida del poder de Maduro, a quien considera un “usurpador” del cargo porque fue reelecto en mayo del 2018 en comicios vistos como un fraude por críticos y parte de la comunidad internacional.

Un encuentro “hoy no está planteado y hoy, ¿no está planteado por qué? Porque si no se aproxima a eso (la salida de Maduro), no sirve. Punto. Hoy no está planteada ninguna reunión, ni acordada reunión que no aproxime a los objetivos de Venezuela”, agregó Guaidó en un acto desde la ciudad de Valencia, al suroeste de Caracas.

El Ministerio de Comunicación no respondió un pedido de comentarios para confirmar si está prevista una reunión en Oslo y si el oficialismo asistiría.

Guaidó dijo que recibía “con agrado” recientes declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y del líder chino, Xi Jinping, sobre Venezuela. El dirigente ruso dijo el jueves que los seguidores de Guaidó están locos, pero señaló que él mismo tiene una posición neutral hacia él y que lo consideraba un hombre agradable. [nL2N23D0CE]

“Palabras mas, palabras menos (Putin y Xi Jinping) están diciendo que hay un problema en Venezuela, que hay que solucionarlo. ¿Ustedes escucharon decir ‘apoyamos irrestrictamente al usurpador’?”, dijo Guaidó, refiriéndose a Maduro.

Rusia y China, así como Cuba y Nicaragua, son aliados cercanos al mandatario, quien califica a Guaidó como un títere de Estados Unidos que busca derrocarlo.

Reporte adicional de Deisy Buitrago y Tibisay Romero en Valencia, escrito por Vivian Sequera