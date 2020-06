Tribunal Supremo de Venezuela destituye a jefes de dos partidos opositores previo a elecciones

CARACAS, 16 jun (Reuters) - El Tribunal Supremo de Venezuela destituyó a los jefes de dos principales partidos opositores y los puso en manos de políticos señalados ​​de ser aliados en la sombra del oficialismo, en fallos surgidos pocos meses antes de las elecciones legislativas.

El máximo tribunal emitió sus sentencias el lunes por la noche y el martes puso a los partidos políticos Acción Democrática y Primero Justicia en manos de dirigentes que han sido expulsados ​de sus organizaciones ​por sospechas de haberse confabulado con el presidente Nicolás Maduro.

La medida de la máxima corte venezolana, vista como un brazo ejecutor del gobierno, podría alimentar críticas de que Maduro está manipulando las elecciones para evitar que los votantes castiguen al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por un colapso económico que ha obligado a unos cinco millones de personas a emigrar.

Los fallos además amenazan con dejar a los candidatos de la oposición sin plataforma partidista en la votación parlamentaria, que se espera que tenga lugar este año, pero no se ha programado una fecha oficialmente.

“Se acerca la hora, el día y el momento, que con el voto popular, vamos a sacarlos de la Asamblea Nacional”, dijo Maduro el lunes en una reunión del PSUV transmitida por la televisión estatal. Los opositores “han dicho que ellos no van a elecciones (...) porque saben que las tienes pérdidas, ganamos de calle, no tienen pueblo”, agregó Maduro.

Primero Justicia “son decenas de miles de dirigentes, militantes y simpatizantes que seguimos luchando por la liberación de Venezuela”, dijo el martes el diputado opositor Juan Pablo Guanipa. “¡No es tiempo de resignación! ¡Es tiempo de resistencia!”, agregó en un mensaje de Twitter.

La corte dijo el lunes que Acción Democrática quedaría en manos del veterano miembro del partido Bernabé Gutiérrez. En un comunicado, AD, como es mas conocido el grupo, dijo que expulsó a Gutiérrez por “asociarse con el régimen de Nicolás Maduro”.

El martes, el Tribunal dijo en otro fallo que Primero Justicia sería dirigido por el legislador , quien ya había sido expulsado de las filas de esa organización en diciembre por su participación en un escándalo de tráfico de influencias en el que, según los informes, ayudó a limpiar la reputación de un hombre de negocios vinculado al gobierno.

Gutiérrez no respondió a un mensaje en busca de comentarios, Reuters no pudo conseguir declaraciones de Brito y el Ministerio de Información de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los críticos han acusado durante mucho tiempo a los líderes del PSUV de utilizar una combinación de amenazas y sobornos para convencer a los políticos de la oposición de que operen como aliados, mientras afirman ser los adversarios de Maduro.

En enero, un grupo de legisladores, incluido Brito, afirmó haber derrotado a los aliados del líder opositor, Juan Guaidó, en una votación interna de la Asamblea Nacional por la jefatura del Parlamento y después de que militares bloquearon el ingreso de Guaidó a la sede del palacio legislativo.

Desde entonces, ese grupo de diputados ha sido descrito por la oposición como títeres de Maduro, mientras el grueso de los legisladores reconoció a Guaidó como el líder legítimo del congreso.

