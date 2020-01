Diputados de Venezuela respaldados por Gobierno apuntan a impulsar rol privado en campos petroleros

CARACAS, 28 ene (Reuters) - Un grupo de legisladores venezolanos respaldados por el gobernante partido socialista explora formas de aumentar la participación de empresas privadas en los campos petroleros de la nación OPEP, dijo el martes en una entrevista uno de esos parlamentarios.

FOTO DE ARCHIVO: Una estación de servicio cerrada de la petrolera estatal venezolana PDVSA en Caracas. 2 de noviembre de 2018. REUTERS/Marco Bello

Los diputados que se autodenominan opositores al presidente Nicolás Maduro, declararon el 5 de enero al legislador Luis Parra como el nuevo jefe del Congreso. Pero la mayoría de los parlamentarios calificaron a Parra y a sus aliados como títeres del gobierno y reeligieron al líder opositor, Juan Guaidó, como jefe del parlamento.

Leandro Domínguez, encargado por los aliados de Parra para abordar los asuntos de energía, dijo el martes a Reuters que consideraría reformas que permitan a las empresas privadas tener participaciones mayoritarias en empresas conjuntas de campos petroleros con la estatal petrolera venezolana PDVSA, lo que está prohibido por la ley vigente.

“El capital privado tiene que invertir. El capital privado tiene que participar. Esa es una de las cosas que hay que estipular en la ley, esa es una posibilidad, no podemos descartarlo, pero recuerda que siempre va haber participación del Estado”, dijo Domínguez.

Cuando se le preguntó sobre las empresas privadas que tienen una mayoría en empresas conjuntas, respondió: “En PDVSA como tal, la empresa general, no. Pero en algunas empresas mixtas, ¿por qué no? ¿Por qué no permitir?”.

Parece poco probable que esos cambios legislativos traigan nuevas inversiones de compañías occidentales porque la mayoría de las naciones de la región reconocen el liderazgo de Guaidó, mientras que Parra fue sancionado este mes por Estados Unidos.

Sin embargo, podría allanar el camino para una mayor participación de Rusia, que se encuentra entre los países que respaldan el liderazgo de Parra y ha sido crucial para ayudar a Maduro a socavar las sanciones al sector petrolero impuestas por Estados Unidos.

La oposición ha dicho que Maduro presionó para instalar a Parra como jefe del Congreso para aprobar cambios en los contratos de los campos petroleros.

Maduro ha ignorado las decisiones del Congreso liderado por la oposición de Guaidó para implementar políticas por decreto desde que la oposición tomó el control en 2016.

Domínguez, un ingeniero en petróleo que ha trabajado como consultor en proyectos de refinería, dijo que priorizaría investigar denuncias de corrupción y presionar para eliminar al personal militar de puestos en PDVSA para aumentar la producción de petróleo.

La producción cayó a menos de 1 millón de barriles por día (bpd) en 2019 en medio de una recesión económica de seis años.

También dijo que Manuel Quevedo, un mayor general de la Guardia Nacional que Maduro nombró ministro de Petróleo y presidente de PDVSA a fines de 2017 a pesar de su falta de experiencia en la industria, debería renunciar.

“Los militares deben de volver a sus cuarteles como debe ser”, dijo Domínguez.

Ni PDVSA ni el Ministerio de Petróleo respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Reporte de Deisy Buitrago y Luc Cohen.