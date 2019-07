Congreso aprueba vuelta de Venezuela a Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de la OEA

CARACAS (Reuters) - La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, aprobó el martes la reincorporación del país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Foto de archivo. El líder opositor de Venezuela Juan Guaidó. Jul 9, 2019. REUTERS/Manaure Quintero

El tratado suscrito en 1947 es un acuerdo regional de defensa mutua firmado tras la Segunda Guerra Mundial por los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“El TIAR no es mágico, no es un botón que apretamos y mañana se soluciona todo (...) No es una solución, nos obliga a salir con más fuerza a ejercer la mayoría”, dijo el jefe del Congreso, Juan Guaidó, tras la aprobación de la vuelta al pacto.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, rechazó el fin de semana el TIAR en la reunión ministerial del Movimiento de los No Alineados (Mnoal) y dijo que “es un órgano fracasado que no ayudó a las naciones”.

El ministerio de Comunicación e Información no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El presidente Nicolás Maduro en abril de 2017 anunció el retiro de Venezuela de la OEA luego de acusar de “intervencionista” al organismo y a su secretario, Luis Almagro. En enero de este año, la OEA desconoció el segundo mandato de Maduro y reconoció al enviado de Guaidó a la organización.

El opositor en enero invocó artículos de la Constitución para proclamarse presidente encargado argumentando que Maduro fue reelegido en cuestionados comicios en mayo de 2018. El mandatario califica a Guaidó como “títere” de Estados Unidos.

Desde que el líder opositor asumió la presidencia interina se ha incrementado la crisis política en el país que enfrenta un colapso económico que ha llevado a la migración de unas cuatro millones de personas, según Naciones Unidas.

Decenas de países han reconocido a Guaidó, incluido Estados Unidos que ha elevado las sanciones a funcionarios y entes como la petrolera PDVSA, para presionar al gobierno de Maduro.

Guaidó en su discurso pidió más apoyo a la comunidad internacional frente a la crisis.

Reporte de Mayela Armas y Shaylim Valderrama. Información adicional Sarah Kinosian. Editado por Javier Leira