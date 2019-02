Maduro propõe antecipar eleições parlamentares na Venezuela para este ano

CARACAS (Reuters) - O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, propôs neste sábado antecipar as eleições parlamentares para este ano, enquanto tenta esmagar a ameaça representada pelo presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, que se proclamou chefe legítimo do Estado.

Maduro disse que a poderosa Assembleia Constituinte, controlada pelo governo, debaterá convocar eleições antecipadas para a Assembleia Nacional, que ele denunciou como “burguesa”.

As eleições parlamentares estão programadas para 2020.

A proposta foi feita após um general de alto escalão da Força Aérea venezuelana reconhecer o líder oposicionista Juan Guaidó como chefe de Estado, de acordo com um vídeo compartilhado no Twitter neste sábado.

No vídeo, o general Francisco Yanez, membro da alto comando da Força Aérea, pede aos militares que desertem. A página do alto comando na Internet lista ele, junto com uma foto, como chefe de planejamento estratégico da Força Aérea.

Em sua conta no Twitter, o alto comando acusou o general de

traição.

Yanez é o primeiro general venezuelano ativo a reconhecer Guaidó desde que o líder de oposição se proclamou presidente, em 23 de janeiro.