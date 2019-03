Agentes de inteligência da Venezuela prendem assessor de Guaidó, dizem parlamentares

Apoiador de líder de oposição da Venezuela Juan Guaidó 16/03/2019 REUTERS/Carlos Jasso

CARACAS (Reuters) - Agentes da inteligência venezuelana detiveram Roberto Marrero, chefe de gabinete do líder de oposição Juan Guaidó, disseram parlamentares nesta quinta-feira, em indicação de uma possível repressão do governo do presidente Nicolás Maduro.

Em janeiro, Guaidó invocou a Constituição para declarar-se presidente interino após alegar que a reeleição de Maduro em 2018 foi uma fraude. Ele já foi reconhecido por dezenas de nações ocidentais como líder legítimo do país.

“Hoje, Roberto Marrero foi sequestrado pelo Sebin”, disse o parlamentar da oposição Sergio Vergara, referindo-se à agência de inteligência da Venezuela. Vergara, cuja residência foi invadida na quinta-feira, fez a declaração em transmissão via Instagram.

“Está claro que a ditadura continua a sequestrar os cidadãos”, disse o também parlamentar de oposição Franklyn Duarte, em um vídeo distribuído pela equipe de imprensa de Guaidó. Agentes também invadiram sua residência.

O Ministério da Informação da Venezuela não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Reportagem de Brian Ellsworth e Vivian Sequera