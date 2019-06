Rússia diz que avião militar está na Venezuela para manutenção de equipamentos, segundo Ifax

Avião com bandeira russa no aeroporto internacional de Caracas, na Venezuela 24/06/2019 REUTERS/Manaure Quintero

MOSCOU (Reuters) - Um avião da Força Aérea da Rússia que aterrissou na Venezuela está no país sul-americano para trabalhos de manutenção em equipamento militar russo em solo venezuelano, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, na terça-feira, segundo a agência de notícias Interfax.

O avião pousou na segunda-feira no principal aeroporto da Venezuela, de acordo com uma testemunha da Reuters e um site que monitora os movimentos de aviões, três meses depois de uma chegada semelhante ter exacerbado as tensões entre Estados Unidos e Rússia.

“De todos os pontos de vista, essa cooperação é transparente”, disse Ryabkov, segundo a Interfax. “Não tem nenhum elemento de desestabilização da região ou qualquer outra situação.”

Em março, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cobrou que a Rússia retirasse todas as tropas da Venezuela, enquanto o Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que os aviões que aterrissaram na época carregavam apenas especialistas que estavam firmando contratos de venda de armas.

A Rússia apoia o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, enquanto os Estados Unidos e a maioria dos outros países ocidentais apoiam o líder da oposição, Juan Guaidó. Em janeiro, Guaido invocou a Constituição para assumir a Presidência interina da Venezuela, argumentando que a reeleição de Maduro em 2018 foi ilegítima.

Reportagem de Andrey Kuzmin e Dmitry Antonov