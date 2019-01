UE diz que protestos venezuelanos "não podem ser ignorados" e pede pela segurança de Guaidó

Líder da oposição venezuelana Juan Guaidó durante protesto em Caracas 23/01/2019 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

BRUXELAS (Reuters) - A União Europeia pediu nesta quinta-feira que as autoridades venezuelanas respeitem os “direitos civis, liberdade e segurança” do líder da oposição do país, Juan Guaidó, mas não chegou a seguir Washington e reconhecê-lo como presidente interino.

“Em 23 de janeiro, o povo da Venezuela pediu intensamente pela democracia e pela possibilidade de determinar livremente seu próprio destino. Essas vozes não podem ser ignoradas”, disseram os 28 países do bloco em um comunicado conjunto.

“O povo venezuelano tem o direito de se manifestar publicamente, escolher livremente seus líderes e decidir seu futuro”, disse o comunicado da UE.

Por Robin Emmott