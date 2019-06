Creadores de Pokemon Go dan a conocer juego para móviles sobre Harry Potter: Wizards Unite

Imagen de archivo de libros de la saga Harry Potter de la autora J.K. Rowling en exhibición dentro de Widnes Library en Widnes, Reino Unido. 12 de septiembre, 2018. REUTERS/Phil Noble

LOS ANGELES (Reuters) - Los creadores de Pokemon Go dieron a conocer el jueves un nuevo juego que presenta a Harry Potter y otros personajes del mundo mágico que se hicieron famosos en la exitosa saga de libros y películas sobre el niño mago.

“Harry Potter: Wizards Unite” fue co-desarrollado por la compañía detrás de Pokemon Go, Niantic Inc, y por Warner Bros de AT&T Inc., que posee los derechos para productos de entretenimiento basados en la obra de la autora J.K. Rowling.

Wizards Unite será lanzado el viernes, pero los jugadores en Estados Unidos descubrieron que podían descargarlo el jueves por la tarde.

Al igual que Pokemon Go, Wizards Unite utiliza la realidad aumentada y el mapeo de Google para que parezca que los personajes aparecen en el mundo real. Los jugadores ven personajes, criaturas y otros elementos superpuestos en el paisaje que ven a través de la cámara de su teléfono mientras se mueven.

En Wizards Unite, los usuarios desempeñan el papel de un nuevo recluta de las Fuerzas Especiales del Estatuto del Secreto para ayudar a resolver un misterio.

Los jugadores pueden descubrir artefactos, lanzar hechizos y encontrarse con personajes de las películas de Potter y la precuela de la película, “Animales fantásticos y dónde encontrarlos”, dijeron los desarrolladores.

También hay una nueva historia que se desarrolla dentro del juego. “Hay un juego en el que se recolectan ingredientes de pociones para crear pociones y usarlas para ser un mejor mago”, dijo Jonathan Knight, jefe Warner Bros. Games San Francisco.

Pokemon Go se convirtió en un gigantesco éxito tras su lanzamiento en 2016, enviando a jugadores a las calles de las ciudades, así como a oficinas, parques y restaurantes en busca de coloridos personajes animados.

Reporte de Rollo Ross; Editado en español por Javier Leira