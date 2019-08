Microsoft y Nvidia se asocian para desarrollar gráficas más realistas en Minecraft

Niño juega Minecraft en convención Minecon, Londres, Reino Unido, 4 julio 2015. REUTERS/Matthew Tostevin

(Reuters) - Microsoft Corp dijo el lunes que utilizará la tecnología de trazado de rayos en tiempo real de Nvidia Corp para ofrecer a los usuarios de su videojuego Minecraft gráficos más realistas en computadores personales.

El trazado de rayos en tiempo real, o la capacidad del procesador de simular cómo los rayos de luz rebotan en una escena visual, ayuda a los videojuegos y otros gráficos de computadora a simular de mejor manera las sombras y reflejos del mundo real.

La semana pasada, Nvidia reportó resultados trimestrales que superaron las estimaciones de Wall Street y dijo que su rentabilidad recibió un impulso de nuevos procesadores gráficos de gama alta para los usuarios de videojuegos.

“Creo que hemos puesto todas las piezas en su lugar para llevar el trazado de rayos al futuro de los juegos. La cantidad de juegos exitosos que han adoptado el RTX está realmente creciendo con fuerza”, dijo el presidente ejecutivo de Nvidia, Jen-Hsun Huang, en una llamada luego del reporte de resultados.

Otros videojuegos que tendrían la misma tecnología gráfica son “Call of Duty: Modern Warfare” de Activision Blizzard, “Watch Dogs: Legion” de Ubisoft Toronto y “Synced: Off Planet” de Tencent NExT Studios, dijo Nvidia el lunes.

Minecraft, plataforma de construcción en la que los jugadores pueden armar casi cualquier cosa imaginable, bloque por bloque, en un mundo digital similar a Lego, se popularizó rápidamente luego del lanzamiento de su versión completa en 2011 por el desarrollador Mojang, que fue adquirido por Microsoft en 2014.

En mayo de este año, Microsoft dijo que 176 millones de versiones del juego han sido vendidas desde su lanzamiento.

Reporte de Sayanti Chakraborty y Munsif Vengattil en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa