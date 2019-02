Jefe de Vodafone dice EEUU debe compartir cualquier evidencia sobre Huawei con Europa

Nick Read, consejero delegado de Vodafone, durante el Mobile World Congress en Barcelona, España. 25 de febrero de 2019. REUTERS/Sergio Perez

BARCELONA (Reuters) - Estados Unidos debe compartir cualquier prueba sobre Huawei con las autoridades europeas para que puedan tener una opinión común sobre el uso de la tecnología del grupo chino en sus redes, dijo el lunes el jefe de Vodafone.

Huawei está bajo un intenso escrutinio después que Estados Unidos planteó a sus aliados que no usaran su tecnología debido a temores de que pudiera ser un vehículo para las operaciones chinas de espionaje.

La compañía es la mayor proveedora de equipos de red móvil del mundo, por delante de la sueca Ericsson y la finlandesa Nokia.

Nick Read, presidente ejecutivo de Vodafone, segundo operador de telefonía móvil del mundo, dijo a periodistas en Barcelona el lunes que reducir de tres a dos el número de proveedores de redes dañaría a la industria y el crecimiento económico.

“Necesitamos tener una revisión de riesgo basada en hechos”, dijo Read.

“Las personas están diciendo cosas en este momento que no están fundamentadas. No estoy diciendo que ese sea el caso de Estados Unidos porque no me he encontrado con ellos directamente, así que no he visto las pruebas que tienen, pero claramente deben presentarlas a los organismos adecuados en toda Europa”, señaló.

Vodafone dijo el mes pasado que frenaría el despliegue de equipos de Huawei en sus redes centrales en Europa hasta que no hubiera claridad entre los gobiernos respecto a los riesgos.

Read dijo que no era sencillo excluir a Huawei de las futuras redes 5G porque los equipos de la compañía ya están usando redes 4G en Europa, en lo que sería base de la nueva tecnología.

