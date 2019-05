Volkswagen ignora provisión legal multimillonaria con más ventas de SUV en primer trimestre

FRÁNCFORT (Reuters) - Las ventas de vehículos deportivos utilitarios (SUV) y el control de gastos ayudaron a Volkswagen a compensar una provisión legal de 1.000 millones de euros y a cumplir las previsiones de beneficio operativo en el primer trimestre.

Imagen de archivo del logo de Volkswagen en un nuevo modelo exhibido en la feria de Ginebra, Suiza, el 5 de marzo de 2019. REUTERS/Denis Balibouse

El beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT) del fabricante alemán de automóviles y camiones cayó a 3.900 millones de euros ($4.370 millones), por debajo de los 4.200 millones de euros del mismo trimestre del año anterior, pero en línea con los 3.920 millones de euros esperados por los analistas.

Los expertos alabaron este sólido beneficio de Volkswagen en un momento en que otros fabricantes y proveedores estaban recortando sus previsiones.

“La comparación con otras empresas como Daimler, que registró un caída del 30 por ciento en el beneficio operativo ajustado, es impresionante2, dijo el analista de Metzler, Juergen Pieper.

VW añadió que esperaba que el margen de rentabilidad de las ventas de su negocio de automóviles de pasajeros se sitúe en la parte baja de una horquilla de entre el 6,5 por ciento y el 7,5 por ciento para el conjunto del ejercicio, aunque los analistas se mostraron impresionados de que el fabricante mantuviese el objetivo.

La filial Bentley revirtió las pérdidas, dijo el fabricante germano, que mantuvo las proyecciones de una mayor venta de unidades, un crecimiento de los ingresos de hasta un 5 por ciento este año y un margen de rentabilidad en las ventas de entre el 6,5 y el 7,5 por ciento.

El grupo dijo que los cuellos de botella en el suministro provocados por las dificultades para obtener la certificación de pruebas de emisiones más estrictas, así como la debilidad económica en China, Sudamérica y Rusia, y los problemas legales planteaban riesgos para el negocio del grupo Volkswagen.

La compañía apartó 1.000 millones de euros para riesgos legales adicionales vinculados al escándalo por el trucaje de las emisiones de sus coches diésel, pero dijo que estas provisiones no estaban relacionadas con las acusaciones que la fiscalía germana presentó el mes pasado contra el ex consejero delegado Martin Winterkorn y otros cuatro ejecutivos de VW de fraude por no informar del engaño sistemático en las emisiones.

Volkswagen admitió en septiembre de 2015 haber utilizado un software ilegal para trucar las pruebas de emisiones contaminantes de Estados Unidos, un escándalo que provocó una reacción global contra las motorizaciones diésel y que al fabricante alemán le ha costado hasta la fecha 29.000 millones de euros.

Las ventas de automóviles de pasajeros cayeron un 3 por ciento a 2,55 millones de vehículos en el trimestre, mientras que las ventas de la marca VW bajaron un 4,5 por ciento, pero las mejoras en los precios y las mayores ventas de SUVs amortiguaron las caídas.

Las rentables marcas de lujo Audi y Porsche registraron una caída en las ventas de 3,6 por ciento y el 12,3 por ciento, respectivamente.

Información de Edward Taylor y Jan Schwartz, traducción de Jose Elías Rodríguez